Até dia 27, o certame instala-se no Mercado de Santana, no centro da cidade, com horário mais reduzido, entradas limitadas e palco mais pequeno. Pela primeira, vez a feira terá um tema: a ciência.

“É um tema muito importante, porque vivemos um momento da história humana em que ouvimos dizer que a ciência nunca foi tão importante como agora”, disse hoje, na apresentação, a vereadora da Educação da Câmara de Leiria, Anabela Graça, que anunciou para esse fim a parceria da Science4you.

A pandemia obrigou a organização, que inclui a ACILIS - Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria e, a partir deste ano, a editora Gradiva, a fazer algumas alterações.

Além da redução de horário, entradas limitadas a 120 pessoas em simultâneo e área de eventos mais pequena, esta edição prescinde de atividades noturnas e as visitas escolares serão organizadas por turnos.

Por outro lado, procurando descentralizar a oferta cultural, a Feira do Livro associa-se à iniciativa “Roteiro com um Escritor”, do programa “Vamos Ler +”, e convida autores a visitar estabelecimentos de ensino.

Entre os autores convidados contam-se José Rodrigues dos Santos, Carlos Fiolhais, João Tordo, José Xavier, Vanda Brotas Gonçalves, Filipa Martins e David Machado.

A Feira do Livro de Leiria decorre das 10:00 às 20:00 nos dias úteis e das 14h00 às 20h00 no sábado e no domingo.