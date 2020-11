Kiara Timas, que fez parte da girl band Just Girls, da série "Morangos com Açúcar", participou na última ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal". No programa de talentos da RTP1, a artista interpretou o tema "Ne Me Quites Pas".

Com a atuação, Kiara Timas conseguiu conquistar António Zambujo e Aurea. No final, a concorrente escolheu a equipa do cantor.

"Por mais experiência que uma pessoa tenha, este palco é especial. Vocês são especiais", frisou a concorrente do programa da RTP1."Decidi participar pela aventura e para me tirar da minha zona de conforto", acrescentou.

Veja aqui o vídeo.