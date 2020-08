A autora de "If You Were a Sailboat" está de volta.

Katie Melua lançou um EP com apenas três canções na passada sexta-feira, no dia 21 de agosto. "Leaving The Mountain" está disponível em todos os serviços de streaming. Na sua conta no Instagram, a cantora britânico-georgiana explicou que o álbum foi inspirado numa viagem pela região de Adjara (Geórgia), banhada pelo Mar Negro. Katie Melua lançou o seu último álbum de originais em 2016. Em 2018, a artista editou uma compilação com os temas mais marcantes da sua carreira e, no ano passado, lançou um disco gravado ao vivo.