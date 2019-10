Lembra-se de "Show Me Love", tema de Robin S.? Se não, basta clicar no play e, certamente, irá começar a cantar os versos de uma dos temas que marcou a década de 1990. A artista norte-americana é a primeira confirmação internacional para a nova digressão de Revenge of the 90’s.

A primeira festa está marcada para o dia 31 de outubro, no Porto. O local será anunciado apenas no dia do evento e por mensagem.

Além do Porto, a digressão vai passar por Viseu (16 de novembro), Coimbra (23 de novembro), Leiria (30 de novembro), Beja (14 de dezembro), Aveiro (20 de dezembro) e Madeira (27 de dezembro).