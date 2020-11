Acompanhada por uma banda constituída por João Correia, António Vasconcelos Dias, Sérgio Nascimento, Mariana Ricardo, Francisca Cortesão e Benjamim, Lena d'Água vai "apresentar as novas canções e recordar alguns dos êxitos incontornáveis do seu repertório, desde a década de 1980 ao presente", segundo comunicado da promotora, hoje divulgado.

"Sempre que o Amor Me Quiser", "Demagogia", "Grande Festa" e "Hipocampo" são algumas das canções que constam do alinhamento, entre as mais antigas e as do novo álbum "Desalmadamente" (2019), segundo a mesma fonte.