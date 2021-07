Em comunicado, a organização refere que aquele que é um “dos mais recentes festivais de verão do Minho”, cancelado em 2020 por causa da pandemia de COVID-19, vai decorrer nos Jardins do Museu Alberto Sampaio nos dias 5, 6 e 7 de agosto.

Organizado pela Câmara Municipal de Guimarães, Elephante MUSIK e Estúdio Lobo Mau, o L’Agosto vai ter dois espetáculos por dia, às 19h30 e às 21h00.

O festival começa dia 5 com Sereias e Gator the Aligator, seguindo-se 10.000 Russos e Lena D’Água no dia 6 e terminando dia 7 com Luís Severo e Sean Riley & The Slowriders.