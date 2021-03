“Ler sempre, ler em qualquer lugar” é o tema proposto pelo Plano Nacional de Leitura para esta edição, que foi adaptada para formato digital em consequência da pandemia.

Segundo o município de Leiria, que organiza a Semana da Leitura juntamente com a Rede de Bibliotecas do Concelho de Leiria, a programação coloca “lado a lado pequenos e grandes leitores”, com propostas que envolvem crianças, adolescentes, jovens, professores, famílias e seniores, em sessões de leitura “para todas as idades”.

A programação decorre até dia 21 e pode ser acompanhada nas páginas de Facebook da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira e da Rede de Bibliotecas do Concelho de Leiria.

A Semana da Leitura de Leiria integrada também o programa do festival Ronda Leiria Poetry Festival, com uma sessão de leitura de poemas por alunos vencedores da Fase Municipal do Concurso Nacional de Leiria, no dia 21, assinalando o Dia Mundial da Poesia.