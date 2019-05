Trata-se de uma história “atribulada e divertida” - como a descreve a Quetzal, chancela que edita o livro em Portugal - que valeu ao norte-americano Andrew Sean Greer um dos principais prémios literários e a nomeação do romance como um dos melhores livros de 2017, por publicações como o San Francisco Chronicle, o San Jose Mercury News, o New York Post ou a Paris Review.

Arthur Less é o protagonista deste romance – que começa por ser um romance autobiográfico -, um homem que está a chegar aos 50 anos, com um sobrenome que diminui a sua existência de homem de boa índole, com uma carreira de escritor discreta e demasiado mediana, que luta com as suas dúvidas e inseguranças e tenta sobreviver num meio de egos devoradores.

Uma passagem do livro faz um retrato de Less visto de fora e pelo próprio: “Uma vez, quando ele estava na casa dos vinte, uma poetisa com quem tinha estado a falar apagou o cigarro numa planta envasada e disse-lhe: ‘És uma pessoa sem pele’. Uma poetisa tinha dito aquilo. Alguém que ganhava a vida a autoflagelar-se em público tinha dito que ele, o alto, jovem e promissor Arthur Less, era uma pessoa ‘sem pele’. Mas era verdade”.

Muitos anos antes, Arthur Less fora o jovem amante de um génio da literatura e aprendera a ocupar um lugar de irrelevância ou periferia.