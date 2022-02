Os Coldplay estrearam esta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, o videoclip de "Let Somebody Go". O novo single conta com a colaboração de Selena Gomez.

O vídeo do tema já se encontra disponível no canal oficial da banda no YouTube. Veja aqui.

"O impressionante vídeo, inspirado em 'Escher', foi realizador por Dave Meyers e co-concebido/coreografado por Yoann Bourgeois", adianta a Warner Music em comunicado.

"Let Somebody Go" é o novo single do mais recente álbum dos Coldplay, "Music Of The Spheres".

"Este novo single vem dar sequência ao anterior tema de foco da banda, 'My Universe', que fez história ao tornar-se no primeiro #1 da Billboard Hot 100 resultante da colaboração entre dois grandes grupos, sendo que os Coldplay também se tornaram na primeira banda britânica a estrear-se na primeira posição da tabela Hot 100 com esta colaboração", explica a editora em comunicado.