Minutos antes de subir ao palco do MEO Sudoeste, Lewis Capaldi cancelou a sua atuação no festival. Em comunicado, a promotora Música no Coração avançou que o cantor "sentiu-se mal" durante a viagem para a Zambujeira do Mar.

"Tudo estava pronto para receber Lewis Capaldi em palco, mas a caminho do festival sentiu-se mal", pode ler-se na nota partilhada pela organização.

Em substituição, os portugueses Karetus subiram ao palco MEO e animaram os festivaleiros. A dupla estava já no recinto do festival, tendo feito três noites de curadoria no campismo.

A promotora Música no Coração frisa ainda que Lewis Capaldi "promete regressar em breve a Portugal".