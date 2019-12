"Os Oasis vão-se juntar para um concerto no 50º aniversário do festival de Glastonbury?", questionou um fãs nas redes sociais. Liam Gallagher, sempre atento à sua conta no Twitter, não demorou a responder, começando por descartar a hipótese de o regresso acontecer já em 2020.

"Isso é demasiado cedo", sublinhou. "O amiguinho [Noel Gallagher] ameaçou tirar um ano de férias, algo que lhe recomendo. Julgo que vai descansar a mioleira e no ano seguinte estaremos lá", contou o músico britânico na sua conta no Twitter.

Os músicos de Manchester separaram-se em 2009, quando as tensões entre Liam e o irmão Noel Gallagher atingiram o clímax durante um festival em Paris.