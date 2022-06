A artista e performer Lucy McCormick vai apresentar o espetáculo “Life: Live!”, que aborda os temas do estrelato e da redenção, na sexta-feira e no sábado, às 19h30, no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa (TBA).

De acordo com a programação do teatro, trata-se de um espetáculo de performance e concerto pop com efeitos especiais imersivos criados pela artista Morven Mulgrew e um álbum de música original. Os trabalhos de McCormick incluem instalações em discotecas, intervenções em cabarets e peças de teatro, conjugando aspetos do absurdo da vida, feminismo e grotesco, segundo um texto do TBA. A atriz, performer e artista é cofundadora da companhia de performance Getinthebackofthevan. Neste espetáculo participam, além de Lucy McCormick e Morgan Mulgrew, Lenine & Samir Kennedy, com músicas e letras de McCormick, Ted Rogers e Samir Kennedy. A produção é de Philippa Barr, em coprodução com Fierce, Teatro do Bairro Alto e Cambridge Junction.