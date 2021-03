Depois de vários meses de promoção, Lil Nas X revelou esta terça-feira, dia 9 de março, a data de lançamento do seu novo single. Nas redes sociais, o cantor revelou que "Montero (Call Me By Your Name)" chega a 26 de março aos serviços de streaming de música.

Na sua conta no Twitter, o artista publicou ainda a fotografia promocional ao single.

Nas últimas semanas, Llil Nas X publicou algumas imagens das gravações do videoclip de "Montero (Call Me By Your Name)", garantindo aos fãs que o single vai contar com um "registo visual".