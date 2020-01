“O aclamado trabalho a solo de Boisseguin rapidamente cresceu e passou a incluir um segundo teclista, Hagni Gwon, a guitarra de Achille Trocellier, o baixo de David Gaugué e a bateria de Tom Daveau. Já a vocalista Flore Benguigui juntou-se ao quinteto no lançamento do terceiro EP, ‘Odyssée’”, editado em 2016, refere a promotora em comunicado.

O álbum de estreia dos L’Imperatrice, “Matahari”, foi editado em 2018.

Para a edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura tinham já sido confirmadas as atuações de Pixies, Parquet Courts, Woods, Black Country, New Road, IDLES, The Comet Is Coming, (Sandy) Alex G, Mac DeMarco, Tommy Cash, Squid, Ty Segall & Freedom Band, Yellow Days, Daughter, Floating Points (Live), BadBadNotGood, Boy Harsher, Pinegrove e Viagra Boys.