A MTV acaba de anunciar que três "resilientes e ativistas pela mudança, que se encontram a lutar pelo cuidado e abrigo das vítimas provocadas pela crise humanitária na Ucrânia", serão homenageadas com o MTV EMA Generation Change Award de 2022 nos MTV EMAs 2022, em Düsseldorf, no dia 13 de novembro.

O MTV Entertainment Group, uma divisão da Paramount, selecionou as personalidades distinguidas pelo MTV EMA Generation Change Award em parceria com a Choose Love, a principal organização humanitária sem fins lucrativos que fornece ajuda e defesa a refugiados em todo o mundo.

Lina Deshvar, Anna Kutova e Anfisa Yakovina serão homenageadas durante o espetáculo MTV EMA Red Carpet.

"O trabalho das premiadas com o MTV EMA Generation Change Award de 2022 inclui o fornecimento de abrigo a refugiados, bem como a evacuação e cuidado de famílias com crianças, adolescentes e jovens com deficiência, facilitar o acesso de arte e a terapias de grupo para mulheres e famílias que se viram separadas dos seus entes queridos, e muito mais", adianta o canal em comunicado.

“Na Choose Love estamos muito agradecidos por esta parceira com a MTV e pela oportunidade de poder homenagear o trabalho fenomenal de três mulheres brilhantes que se dedicam a apoiar pessoas cujas vidas foram devastadas pela invasão da Ucrânia. Somos constantemente inspirados pelo compromisso e coragem dos parceiros locais com quem trabalhamos em todo o mundo. São eles que, realmente, nos dão esperança num futuro melhor para a humanidade”, frisa Josie Naughton, Cofundadora e CEO da Choose Love.

“Mais de sete milhões de refugiados fugiram da Ucrânia desde que o país foi invadido no início deste ano, sendo que existem outros milhões deslocados internamente à procura de abrigo e segurança contra o injusto conflito que os cerca todos os dias”, refere Kelly Bradshaw, SVP, MTV Entertainment Brands International, Paramount. “Através da parceria da MTV com a Choose Love, vamos tirar partido da nossa plataforma para amplificar o trabalho crucial e local que estas ativistas têm levado a cabo para aliviar a crise global de refugiados e levar ajuda humanitária para a Ucrânia", acrescenta.