Os vencedores das diferentes categorias são conhecidos no próximo dia 16 de outubro, numa cerimónia no Casino de Paris.

Este anúncio surge numa altura em que o duo tem estado a reagendar os seus espetáculos devido à pandemia da Covid-19.

Em setembro, no dia 06, Lina e Raül Refree atuam no Auditorio de Galicia, em Santiago de Compostela.

No dia 01 de outubro, a portuguesa e o músico espanhol atuam no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito da programação "Há Fado No Cais", coproduzida com o Museu do Fado.

No dia 08 de outubro, tocam no Auditorio Tenerife, e no dia seguinte em Las Palmas, no Auditório Alfred Kraius, em Espanha. No dia 19 de outubro, atuam na Union Chapel, em Londres.

Lina tem uma carreira como fadista e Refree na área da música pop, tendo produzido álbuns de Sílvia Perez Cruz, El Niño de Elche, Lee Ranaldo e Rosalía.

A dupla conheceu-se em Lisboa e estreou-se em palco no Festival La Mar de Músicas, em Cartagena, no sul de Espanha, num espetáculo encenado por António Pires.

A nível internacional, o disco de estreia do projeto foi recebido com elogios em múltiplas publicações internacionais: com várias canções a passarem na BBC Radio 3 e 6 Music, a Pitchfork deu-lhe 7,7 em 10, adjetivando-o como um álbum “íntimo, sentido e solenemente convidativo”, enquanto a Les Inrocks classificou-o de “esplêndido e surpreendente”.