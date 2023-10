Os 116 artistas que irão participar são oriundos de mais de duas dezenas de países, da Rússia à Guatemala, da China a S. Tomé e Príncipe, de Israel ao Peru, passando por Taiwan, Moçambique e vários países europeus, além de Portugal, segundo a Associação Castelo D'If.

Yolanda Rolo, Talita Belleti, Eduardo Matos, Hélder Castro, João Fonte Santa, Gina Martins, Miguel Gonçalves, Joana Sampaio, Max Provenzano, Rita Dias, Mabunda, Sara Sepúlveda, Mia, Amélia Soares e Catarina Longa Freire são alguns dos artistas participantes.

O evento, de entrada livre, decorrerá entre as 15h00 e as 20h00 e, além das visitas, inclui um programa de oficinas, performances e conversas com os artistas, "num ambiente descontraído e informal, para promover o hábito de convivência com a arte e a cultura", segundo os objetivos da organização.

Aderiram à iniciativa ateliês de pintura, escultura, cerâmica, desenho, fotografia, vídeo, instalação, arte têxtil, gravura, moda e joalharia, entre outras áreas artísticas.

A Sociedade Nacional de Belas Artes, a Associação de Gravura Água-forte, o Atelier Bombarda, Azo - Ateliers Criativos, Atelier Artéria, Sofia Castro Atelier, Zandlou, Atelier 3, Espaço de Criação Artística Pl’Arte de Alvalade, Biblioteca dos Coruchéus, Cassiano Atelier e Atelier da Ajuda estão entre os inscritos.

Também estarão nos ateliês os artistas Inês Ferreira-Norman, Ilídio Salteiro, Dora Iva Rita, Luis Herberto, Inês Cannas, Alina Shpakova, Catarina Pinto (catosta), Jarek Mankiewicz, Susana Palha, Tiago Jordão, Vasilisa Omelchenko e Fátima Ferreira, entre outros.