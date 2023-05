A Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, na Argentina, vai ter Lisboa como cidade convidada de honra na edição de 2024, anunciou no sábado a organização do certame na rede social Twitter.

No próximo ano, Lisboa vai ter a oportunidade de "divulgar a diversidade, que se alimenta também de vozes no continente africano e tem uma extensão histórica e linguística no Brasil", sublinha a organização num comunicado sobre a feira, cuja edição deste ano encerra na segunda-feira. Enrique Avogadro, ministro da Cultura da cidade de Buenos Aires, citado no comunicado, recorda várias iniciativas conjuntas com Lisboa e o "vínculo inalienável" entre ambas, nomeadamente através da presença em várias redes de cidades ibero-americanas. Fundada em 1975, sob o lema "O livro, do autor ao leitor", a Feira Internacional do Livro de Buenos Aires é promovida pela Fundação Livro e é reconhecida como um dos maiores eventos editoriais da América Latina. Com uma periodicidade anual, o certame dedicado ao livro divide-se em várias secções sobre editoras, literatura, educação, lazer e arte e desenvolve um programa cultural paralelo, recebendo cerca de um milhão de visitantes.