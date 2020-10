A festejar 13 anos, a única orquestra portuguesa que se dedica em exclusivo a tocar as bandas sonoras de grandes filmes e séries também teve de se reinventar após ver toda a sua programação cancelada por causa da pandemia.

O concerto de Natal da Lisbon Film Orchestra vai realizar-se online, com o mote de manter a tradição do encontro entre os apaixonados pelas bandas sonoras de filmes e a orquestra, mas também com o objetivo de "reativar e apoiar a cultura".

Com músicas da Disney, musicais e alguns clássicos da música de cinema, o espetáculo para toda a família, a partir dos 6 anos, será transmitido em direto a 5 de dezembro, às 21h30, do Atlantic Blue Studios com 12 elementos e ainda as cantoras convidadas Ana Margarida e Patrícia Duarte.

A organização também promete muitas outras surpresas para "proporcionar um concerto mais intimista e de proximidade com o público".

O acesso será apenas da compra de um único bilhete de 9 euros através da plataforma "live stage" da Ticketline. Com isso, o espetáculo da orquestra estará ao alcance das famílias em qualquer dispositivo on-line.