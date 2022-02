Inaugurada em fevereiro de 2022, a escola foi concebida pelo escritor e editor brasileiro Marcos Pamplona e pela escritora e jornalista brasileira Flávia Rocha. Os primeiros cursos vão decorrer nas instalações da Universidade Lusófona, em parceria com o programa ENCCEJA - Lisboa, do Ministério da Educação do Brasil, através do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O LEC, também tem parcerias com a editora Kotter Portugal e com a Academia Internacional de Cinema (AIC).

"Portugal vem-se abrindo cada vez mais para o mundo, ocupando hoje um lugar estratégico como centro catalizador das diversas manifestações da cultura lusófona contemporânea. Há um movimento — um magnetismo — que se tem experimentado especialmente na cidade de Lisboa. No quadro da pandemia, se por um lado as manifestações artísticas passaram por uma contenção e um apagamento temporário, por outro, muita massa criativa e novos projetos foram-se moldando. Há uma necessidade, uma urgência de expressão em todos os níveis socioculturais", frisam os organizadores, Marcos Pamplona e Flávia Rocha.

A programação inaugural conta com cursos que abordam temas clássicos sob viés contemporâneo, como "As Mulheres em Shakespeare”, de Nara Vidal'; temas em pleno desenvolvimento, como 'Escritoras Portuguesas Contemporâneas', uma análise de obras de grandes escritoras da atualidade, organizado pela poeta e estudiosa Maria João Cantinho; e temas práticos em sintonia com a indústria criativa, como um workshop de guião para Séries de TV, uma visão panorâmica sobre a expansão do mercado audiovisual nacional e internacional, sob coordenação da guionista Fernanda Polacow.

Marcos Pamplona, que também foi o idealizador e um dos fundadores da escola Lemon de escrita criativa, em Curitiba, Paraná, afirma que os cursos livres (ou 'continuing education', como são chamados nos Estados Unidos) são cada vez mais aceites como formas de enriquecer currículos profissionais e mesmo como forma de realização pessoal.

Vários utros cursos serão acrescentados à programação ao longo do ano, "sempre com um olhar sobre assuntos emergentes, apresentados de forma acessível para o público em geral, sem necessidade de conhecimentos prévios sobre os assuntos abordados".

Os alunos do LEC vão receber um certificado que, embora não tenha um selo formal no Ministério da Educação, demonstrará uma competência que pode ser agregada ao currículo.