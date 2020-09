A Quetzal recuperou a obra de Ramalho Ortigão a partir do livro “Praias de Portugal. Guia do Banhista e do Viajante”, que publicou em 2014.

Posteriormente, já na sua coleção de literatura de viagens, “Terra Incógnita”, lançada no ano passado, publicou o “belo livro” sobre as termas portuguesas “Banhos de Caldas e Águas Minerais”, e planeia publicar mais dois livros de viagens deste escritor que foi o grande companheiro de Eça de Queirós.

Segundo a Quetzal, chancela do grupo Bertrand Círculo, “Terra Incognita” pretende destacar-se das demais coleções de literatura de viagem, não só através de um formato especial, mas sobretudo apostando em títulos e autores que “desprezam a ideia de turismo” e fazem da viagem um modo de conhecimento.

O escritor português Ramalho Ortigão nasceu no Porto, em 1836. O mais velho de nove irmãos, cresceu numa quinta com a avó materna e com a educação a cargo de um tio-avô. Cursou direito na Universidade de Coimbra mas foi no jornalismo, em diversas colaborações, que se iniciou na escrita.

Terá sido nos seus 18 volumes de “As Farpas” que Ramalho Ortigão “estudou e pintou o seu país”, como escreveu Eça de Queirós (que também assinou a sua parte em "Uma Campanha Alegre"), mas é em livros de viagem, como “As Praias de Portugal”, “A Holanda”, “Notas de Viagem”, “Banhos de Caldas e Águas Minerais” e mesmo “John Bull”, que o talento de Ramalho Ortigão emerge como o de um retratista notável, entre o erudito e o dândi, sempre com ironia e uma pincelada de cavalheiro das letras.

Com Eça de Queirós - seu antigo aluno, depois amigo, correspondente e parceiro no grupo Vencidos da Vida - escreveu “O Mistério da Estrada de Sintra”.

Morreu em Lisboa, em 1915.