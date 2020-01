O presidente da associação, Rui Faria, coordenador histórico do livro “Açores, uma caça ao sonho americano”, numa edição bilingue, com 1.500 exemplares, declarou à agência Lusa que a obra não é dedicada exclusivamente às gerações mais novas com o intuito de conhecerem a emigração açoriana, sendo transversal a todos os que desconhecem esta realidade.

Nos Estados Unidos da América, estima-se que existam 1,5 milhões de emigrantes portugueses de origem açoriana, tendo os naturais do arquipélago ficado concentrados predominantemente em estados como Massachusetts e Rhoad Island, na costa leste, e na Califórnia, na costa do Pacífico, de forma mais intensa na década de 60 do século XX, sendo hoje a emigração residual.

Para Rui Faria, é importante que “não se perca a memória da emigração para a América junto dos filhos e netos que estão a nascer nas comunidades, e também das novas gerações nos Açores”, recordando que o fenómeno começou através da presença dos barcos baleeiros, oriundos da Nova Inglaterra, que tocavam o arquipélago para comprar bens, mas também para caçar os cetáceos existentes nas águas açorianas.