Esta nova coleção segue a linha do que tem vindo a ser feito com a publicação das obras de Eça de Queiroz, alargando agora o leque a outros autores nacionais, como é o caso de Camilo Castelo Branco, um dos expoentes do romantismo português, e o seu romance mais lido, “Amor de Perdição”, que chega às livrarias no dia 13.

Escrita em quinze dias de prisão, e baseada na sua própria experiência, esta obra representativa do movimento romântico português conta a história do amor de Simão Botelho e Teresa Albuquerque, de dezassete e quinze anos, respetivamente.

Um amor singular que não esmorece face à oposição das suas famílias fidalgas, a perseguições, a condenações, ao exílio, uma paixão a que se juntará a jovem Mariana e que terá um final trágico.

“Amor de Perdição” alcançou grande êxito logo aquando da sua publicação, em 1862, e é, até hoje, tido como uma das mais apaixonantes histórias de amor da literatura portuguesa, estando indicada nas Metas Curriculares de Português para o 11.º ano do Ensino Secundário.