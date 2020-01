O cartaz da edição de 2020 do MEO Sudoeste começa a ganhar forma. Esta quinta-feira, a organização anunciou mais um novo nome: Ozuna, uma das principais estrelas da música latina da atualidade, vai subir ao Palco MEO no dia 7 de agosto.

O porto-riquenho começou a sua aventura no mundo da música aos 12 anos .Aos 23 anos as coisas começaram a ficar mais sérias e editou dois singles de sucesso tanto nas rádios como nas plataformas digitais: "Si Tu Marido No Te Quiere" e "No Quiere Enamorarse" foram os primeiros temas populares do músico.

"No verão de 2017 editou o primeiro disco, 'Odisea', que se manteve no primeiro lugar no top de discos latinos mais vendidos durante 46 semanas consecutivas (...) Já colaborou com nomes como Daddy Yankee, Luis Fonsi, Nicky Jam, DJ Snake, Cardi B, Selena Gomez, Post Malone, Snoop Dogg, Rosalía, Anitta, entre muitos outros astros do mundo da música", lembra a organização.

Em 2019 editou digitalmente o álbum “Nibiru”, que chega às lojas, em Portugal, em fevereiro de 2020.

A 24ª edição do MEO Sudoeste está de volta à Zambujeira do Mar entre os dias 4 a 8 de agosto de 2020 e o MEO antecipou o lançamento do Pack Tribo MSW. Para os fãs do festival, em número limitado e em exclusivo na loja online doMEO, o Pack Tribo MSW inclui cinco passes para todos os dias do Festival que incluem 9 dias de campismo grátis.

Já confirmados:



5 de agosto

Palco MEO – Bad Bunny, ProfJam

6 de agosto

Palco MEO – Major Lazer

7 de agosto

Palco MEO – Ozuna, Blackbear