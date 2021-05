Todos os anos, no arranque dos preparativos do evento, a Organização Geral dos Amantes da Eurovisão (OGAE), que conta com o apoio da União Europeia de Radiofusão, vota nas suas canções favoritas. Na votação deste ano, a organização de fãs não atribuiu qualquer ponto ao tema dos The Black Mamba, que representam Portugal em Roterdão.

No total, a Organização Geral contou com votos de 45 associações, mas nenhum dos grupos de fãs atribuiu pontos a "Love is on My Side".

Já "Je Me Casse", de Destiny, que representa Malta, com 363 votos, conquistou o primeiro lugar do ranking da Organização Geral dos Amantes da Eurovisão.

Os The Black Mamba venceram a 55.ª edição do Festival da Canção e vão representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio nos Países Baixos. Com “Love is on my side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, cantada por Tatanka, o vocalista do grupo.