Não é no grande ecrã, mas os fãs já fizeram as pipocas para acompanhar o novo capítulo da polémica entre Anitta e Ludmilla. Esta segunda-feira, dia 15 de junho, a cantora brasileira Ludmilla partilhou um vídeo de 11 minutos onde revela detalhes sobre o seu desentendimento com a colega.

A polémica voltou a dar que falar depois de Anitta ter recordado a curta relação com a dançarina Ohana Lefundes. "Deve ter sido para imitar a Ludmilla", gracejou a estrela da música brasileira. A colega não gostou da piada e respondeu nas redes sociais: "Não me coloques nas tuas palhaçadas, já estou estou cansada há muito tempo. Chega de aguentar calada".

Já esta semana, a discussão entre as duas artistas voltou aos 'trending topics' (assuntos mas comentados) do Twitter. Numa publicação no Instagram, Ludmilla revelou conversas privadas com Anitta, relembrando que o desentendimento começou depois de ter agradecido a Ivete Sangalo, que cantou um tema das duas artistas ("Onda Diferente") no Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro.

"O maior problema foi sempre ela [Anitta] e a falta de verdade", acusa a artista no vídeo.

Veja o vídeo (se não conseguir ver o vídeo, clique aqui):