O cantor Luís Represas revisita, em março no palco do Teatro Tivoli, em Lisboa, mais de quarenta anos de carreira, anunciou hoje a promotora do espetáculo.

A promotora recorda que a carreira de Luís Represas começou "na década de 1970, como membro fundador do Trovante, ligação que se prolonga até 1992". "No ano seguinte decide arriscar-se numa carreira a solo, e que é ainda hoje uma das mais bem sucedidas da história da música portuguesa", refere a promotora. Do alinhamento do concerto farão parte temas "conhecidos do grande público", como "Feiticeira", "Da próxima vez", "Perdidamente" ou "Timor", e também "temas menos conhecidos, mas que merecem igual atenção".