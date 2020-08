Luísa Sobral partilhou na sua conta no Instagram um canção sobre o assassinato do ator Bruno Candé, cidadão português de origem guineense que foi morto a tiro no final de julho.

"E assim morre mais um negro, só por isso de ser negro, o que já é habitual", canta a artista no tema "Habitual".

Nas redes sociais, Salvador Sobral elogiou a irmã. "Orgulhoso da coragem artística e poética da minha irmã", escreveu o músico.

Veja o vídeo.

Letra:

Habitual

Ele saiu para a rua

Como era habitual

Bebeu o seu café

Como era habitual

Sorriu para os vizinhos

Como era habitual

Vivendo a sua vida

Uma vida habitual

Foi insultado mal tratado

Como era habitual

Foi alvejado cegamente

Por alguém para quem matar

Havia sido habitual

E assim morre mais um negro

Só por isso de ser negro

O que já é habitual