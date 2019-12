Madonna cancelou o seu último concerto do ano, com o qual ia encerrar a primeira fase da sua digressão "Madame X". Nas redes sociais, a cantora explicou que foi obrigada a cancelar o espetáculo em Miami devido a uma lesão.

Na sua conta no Instagram, a 'rainha da pop' explica que foi aconselhada pelos médicos a descansar para poder continuar a digressão, que regressa a 12 de janeiro, com uma série de concertos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

"Quando subia a escada para cantar 'Batuka' no sábado à noite em Miami estava em lágrimas devido à dor das minhas lesões, que tem sido indescritível nos últimos dias. A cada canção que cantava, rezava para chegar à canção seguinte e aguentar o concerto. As minhas preces foram atendidas e consegui", começou por escrever a cantora de 61 anos.

"Se quero continuar a minha digressão, tenho de descansar o máximo de tempo possível para não infligir mais danos, irreversíveis, ao meu corpo. Nunca deixei uma lesão impedir-me de actuar mas desta vez tenho de aceitar que não há vergonha em ser humana e carregar no botão de ‘pausa'", acrescentou Madonna.