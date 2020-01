De acordo com o site Setlist.fm, Madonna tem arrancado os concertos da digressão "Madame X" com "God Control", "Dark Ballet" e "Human Nature". No alinhamento seguem-se as canções "Express Yourself", "Vogue", "I Don’t Search I Find", "Papa Don't Preach" / "American Life", "Coffin", "Batuka", "Fado Pechincha" (Isabel De Oliveira), "Killers Who Are Partying", "Crazy", ""Welcome to My Fado Club" / "La Isla Bonita" e "Sodade", de Cesária Évora.

Na reta final dos concertos, Madonna aposta em "Medellín", "Extreme Occident", "Rescue Me", "Frozen", "Come Alive", "Future", "Crave", "Like a Prayer" e "I Rise".

Nas atuações, a 'rainha da pop' conta com alguns portugueses ao seu lado - Gaspar Varela (guitarra portuguesa), Carlos Mil-Homens (percussão) e Jéssica Pina (trompete). A Orquestra Batukadeiras e o cantor e multi-instrumentista Miroca Paris, antigo colaborador de Cesária Évora, também sobem a palco.