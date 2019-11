Casey Spooner, dos Fischerspooner, acusou Madonna e o produtor francês Mirwais de terem usado uma letra sua sem darem créditos. Na sua conta no Instagram, o músico conta que escreveu a letra do tema "God Control", que faz parte do disco "Madame X", editado este ano.

"Já chega (...) Eu escrevi 'God Control' e nunca tive crédito nem compensação", frisou Casey Spooner, acrescentando que escreveu a letra do tema com Mirwais para uma canção que não foi editada.

Na rede social, o músico partilhou uma excerto da primeira versão do tema, gravado há dois anos.

"Tenho andado a lidar com isto há cinco meses e estou farto. Tenho sido simpático e tenho sido muito paciente mas esgotou-se o tempo", escreveu na sua conta no Instagram, lamentando a proposta feita pela 'rainha da pop'. "Recebo um adiantamento de 25 mil dólares por direitos de publicação, que, depois de custos legais e taxas vão ser 10 mil?”, perguntou Spooner, acrescentando que tem sido um "pesadelo interminável de advogados e espera e mais emails".

"Eu deveria estar a receber uma percentagem dos espetáculos ao vivo (...) Penso que 1% dos lucros da digressão cobrem a minha contribuição e danos (...) Enquanto estás a divertir-te no palco… estou completamente falido em Berlim. Roubado, ignorado e desfasado", confessou.