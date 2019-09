Madonna está a preparar-se para arrancar a sua nova digressão, onde irá promover o seu novo disco, "Madame X". Os concertos arrancam a 17 de setembro no Howard Gillman Opera House, em Nova Iorque, estando o regresso a Portugal agendado para o início de 2020.

Esta semana, as promotoras dos concertos nos Estados Unidos enviaram aos fãs alguns avisos. De acordo com um e-mail da Ticketmaster, os espectadores não poderão usar smartphones durante os espetáculos.

A promotora explica que os telemóveis serão guardados em "bolsas trancadas", que só serão abertas no final do concerto. "Qualquer pessoa que seja vista com um smartphone durante um concerto será expulsa do local", frisa o texto partilhado nas redes sociais.