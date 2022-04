De acordo com a organização, este ano o festival "dedica-se ao tema 'Fado e o mar' como berço da cultura e da música portuguesa".

No dia 25 de junho, atuará a fadista Sara Correia, no CaixaForum Madrid. No dia seguinte, apresentar-se-ão Katia Guerreiro e António Zambujo, no Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío.

Entre as atividades paralelas previstas no festival está uma exposição, "Fado e o mar", organizada pelo Museu do Fado, e a exibição do filme "Fado", de Sofia de Portugal e Aurélio Vasques.

O antigo editor discográfico David Ferreira fará a conferência "Saudades de terra firme. El Fado y el Mar", na Filmoteca Nacional.