O maestro Michaël Cousteau dirige, no próximo dia 7 de maio, às 17h00, no antigo Picadeiro Real, ex-Museu dos Coches, em Lisboa, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, no âmbito da Temporada Cruzada França/Portugal.

O concerto inclui peças de Fernando Lopes Graça, "Sinfonieta (Homenagem a Haydn)", Anne Victorino d'Almeida, Concerto para Piano e Orquestra, Benjamin Attahir, "O Pescador e a Lua" e, de Maurice Ravel, a música do bailado "Ma mère l'Oye". Participam, como solistas, a cantora Raquel Camarinha (soprano) e o pianista Bruno Belthoise. O "programa coloca em destaque obras musicais dos dois países, numa convergência de estéticas e cruzamentos temáticos", refere a Metropolitana em comunicado.