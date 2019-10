"O bonito deste projeto é que é uma nova experiência para o Cirque du Soleil e com um grande nome do futebol", afirmou o fundador da companhia, Guy Laliberté.

Os números foram inspirados nas habilidades e na história de superação de Lionel Messi, desde as ruas de Rosario até o sucesso mundial, embora não componham uma biografia do jogador.

"É um espetáculo sobre a ambição, sobre fazer tudo o que podemos independentemente das vezes em que vamos cair. É um espetáculo que nos inspira a sair e ser o melhor que pudermos ser", explicou à imprensa o diretor Mukhtar O. S. Mukhtar.

Com um elenco de 47 artistas, o espetáculo conta com números clássicos do circo, como as acrobacias, trapézio e trampolim, mas também inclui um artista do futebol de estilo livre e vídeos realizados pelo próprio Messi.

O público fica submerso no universo futebolístico com um cenário que recria um estádio, com uma duração de 90 minutos dividido em duas partes de 45. O espetáculo conta com comentadores ao vivo e com um árbitro no papel de palhaço.