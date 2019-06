O "tango invisível" do ilusionista natural do Porto tem produção do realizador Frank Marshall e passa-se num cenário desenhado por François-Pierre Couture, que evoca a intimidade de uma sala de estar.

O espetáculo tem uma componente narrativa e algumas partes cómicas, que Helder Guimarães entrelaça com truques de cartas pouco convencionais, tendo atrás de si estantes com artefactos de várias partes do mundo e um gira-discos com música original de Moby, composta para acentuar o mistério das histórias contadas pelo ilusionista.

A ideia de convidar Moby partiu do produtor Frank Marshall e o músico aceitou de imediato: "O único pedido que fez é que não queria perceber nada nem estar em ensaios, porque queria viver a parte da magia", revelou o ilusionista, referindo que essa atitude era precisamente o que pretendia.

"Este espetáculo tem a ver com a ideia de deixarmos que o mistério faça parte da nossa vida e que isso não seja necessariamente uma coisa que nos incomoda, mas algo que aceitamos como parte da nossa essência como seres humanos: nunca vamos saber tudo", explicou.