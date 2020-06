Numa carta aberta, hoje divulgada, 106 escritores africanos condenam “os assassinatos” de vários cidadãos negros nos Estados Unidos, entre os quais George Floyd, um afro-americano de 46 anos, que morreu em 25 de maio em Minneapolis (no estado do Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.

Além de George Floyd, os escritores nomeiam mais de 70 cidadãos negros que morreram nos Estados Unidos, em “atos de violência” devido à cor da pele, e cujas mortes foram noticiadas. “E tantos outros nomes, conhecidos e desconhecidos, que representam seres humanos semelhantes a nós. Nosso sangue”, acrescentam.

Desde a divulgação das imagens de George Floyd nas redes sociais, deitado no chão com um polícia branco a pressionar-lhe o pescoço com o joelho, têm-se sucedido os protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas.

Na carta aberta hoje divulgada, os escritores africanos apoiam “os protestos nos Estados Unidos e em todo o mundo”.