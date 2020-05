Aproximadamente quarenta e seis anos após a sua gravação original, Neil Young anunciou o lançamento de um dos seus álbuns mais procurados, "Homegrown". Muitas vezes referido pelos fãs como um dos grandes e misteriosos "álbuns perdidos" do músico canadiano, as doze faixas de estúdio serão lançadas em todos os formatos no dia 19 de junho, através da Reprise Records.

"Este é o lado triste de um caso de amor. O mal feito. A dor do coração. Não suportava ouvi-lo. Queria seguir em frente (...) Guardei-o para mim, escondido no cofre, na prateleira, na minha mente. Mas devia tê-lo partilhado. É lindo. É por isso que o compus", conta o artista.

O álbum é composto por doze canções de Neil Young, das quais sete ainda não foram lançadas anteriormente - "Separate Ways", "Try", "Mexico", "Kansas", "We Don’t Smoke It No More", "Vacancy" e "Florida" (uma narrativa declamada).

Do álinhamento fazem ainda parte as primeiras gravações de "Homegrown" e "White Line". Já "Little Wing", "Love Is A Rose" e "Star Of Bethlehem" são agora apresentadas na forma original, explica a Warner Music em comunicado.

ALINHAMENTO - 'HOMEGROWN':

Separate Ways

Try

Mexico

Love Is A Rose

Homegrown

Florida

Kansas

We Don’t Smoke It No More

White Line

Vacancy

Little Wing

Star of Bethlehem