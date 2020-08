Kevin Hart partilhou com os seus muitos milhões de seguidores uma gaffe embaraçosa da NBC News.

Esta terça-feira (25), a fotografia do ator apareceu a acompanhar um alerta no Facebook do canal para a notícia sobre o campeão olímpico Usain Bolt ter testado positivo para o coronavírus.

"Sem comentários", começou por escrever Kevin Hart.

"Devo ter ficado realmente bastante rápido e alto da noite para o dia. Quero aproveitar este momento e correr com qualquer pessoa no mundo. Podemos apostar o que quer que seja... Também vou deixar de fazer comédia por causa da minha agenda de treino olímpico", acrescentou.

Em tom mais sério, o ator escreveu que "isto é desrespeitoso a tantos níveis. Tudo o que se pode fazer é rir. Talvez a COVID-19 tenha encolhido as suas pernas e tronco".

O erro acabaria por ser rapidamente corrigido pela NBC News, que partilhou uma justificação: "Devido a um erro técnico, a imagem social nesta mensagem apresentava por engano uma fotografia do comediante Kevin Hart. No sistema que gera os conteúdos, não tinha sido selecionada uma imagem e o sistema reverteu para uma imagem de Hart a partir de um vídeo não relacionado. A imagem de exibição foi corrigida".