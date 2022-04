Depois de uma longa espera devido à pandemia, a "Papi Juancho Tour" chegou este sábado, dia 2 de abril, à Altice Arena, em Lisboa. A sala lisboeta encheu-se para receber Maluma, que começou por confessar que já tinha saudades do "melhor público do mundo".

Pouco depois das 21h30, o cantor subiu a palco instalado no centro da arena e começou o desfile de êxitos com "Hawái", single lançado em 2020 e que conquistou os tops dos serviços de streaming de música. A multidão cantou a uma só voz todos os versos da canção e continuou a servir de coro em "Madrid" e "Corazón".

Entre canções, Maluma conversou com os fãs e confessou que precisa de uma professora de português. "Muito obrigado, vocês são os melhores fãs do mundo. Sem vocês, nada disto aconteceria", agradeceu o artista, dedicando o tema "ADMV" a todos que perderam familiares ou amigos devido à COVID-19.

créditos: TIAGO DAVID

Com um palco de 360º, que permite uma maior proximidade com o público, o cantor colombiano levou a palco alguns dos temas que o tornaram popular, como "Borró Cassette", "Felices Los 4" ou "Chantaje".

Atento a todos os cartazes do público, Maluma interrompeu o concerto para ligar à mãe de uma fã. "A minha mãe não sabe que viajei até aqui. Podemos ligar-lhe juntos", podia ler-se no cartaz. Sem hesitar, o cantor fez a chamada e conversou com a mãe da fã.

créditos: TIAGO DAVID

Na reta final do concerto, o cantor trouxe "Sobrio" e "Vente pa' ca", despedindo-se com "Cuatro babys". Depois da multidão pedir "só mais uma", Maluma desceu novamente a palco para completar o círculo com "Hawái".

Durante aproximadamente 90 minutos, Maluma derreteu corações e fez a festa com um alinhamento repleto de sucessos e temas do seu mais recente disco, "Papi Juancho".