Maluma é mais recente confirmação para o MEO Marés Vivas 2020. O artista atua no dia 19 de julho no festival de Vila Nova de Gaia.

Conhecido por tema como "Felices los 4", “Borro Cassette”, "Corazon", “Sin Contrato”, “Vente Pa’ Ca” com Ricky Martin ou “Chantaje” com Shakira, Maluma estreou-se em Portugal em 2019. No ano passado, o músico colaborou também com Madonna no primeiro single do disco "Madame X".

O cantor colombiano venceu o Grammy Latino para melhor álbum pop vocal contemporâneo em 2018 e foi eleito o homem mais sexy da música pela revista Vogue.

Snow Patrol, James Arthur, Kaiser Chiefs, Liam Payne e Jessie J são alguns dos artistas já confirmados.

17 de julho

Snow Patrol

James Arthur

Kaiser Chiefs

18 de julho

Liam Payne

Anitta

Bárbara Tinoco

19 de julho

Jessie J

Maluma

Diogo Piçarra