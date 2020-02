O cartaz musical da 4.ª edição do MIL, que se realiza entre 25 e 27 de março em nove espaços da zona do Cais do Sodré, reúne “70 novos e entusiasmantes artistas de 18 países diferentes”, de acordo com a organização num comunicado hoje divulgado.

O alinhamento inclui as bandas e artistas portugueses Amaura, Aurora Pinho, Batida, Cacique ‘97, Cancro, Castilho, Catarina Munhá, Club Makumba, David Bruno, DJ Marfox, Fado Bicha, Ganso, IAN, Janeiro, José Valente, Luís Severo, Manel Cruz, Maria Reis, Marinho, Monday, MURAIS, Papillon, RAY, Sensible Soccers, Sunflowers e Vaiapraia.

Do Brasil chegam Black Pantera, Da Matta, Drik Barbosa, Giovani Cidreira, Guitarrada das Manas, Héloa, MC Tha, Patricktor4, Romero Ferro e Trap, Funk & Alívio, de Moçambique os Gato Preto e de São Tomé e Príncipe Norberto Sanches.

O cartaz inclui ainda os espanhóis Amparito, EJ Marais, Inhumankind, Kenya Racaile, La Tiguerita, Los Sara Fontan, Pinpilinpussies, Rakky Ripper e RomeroMartín, os belgas Glauque, DTM Funk, Saudade e Susobrino, os francese ascendant vierge, Bison Bisou, Johan Papaconstantino, Ko Shin Moon, Murman Tsuladze e The Psychotic Monks e o canadiano Flore Laurentienne.

A programação musical fica completa com os holandeses Karel e Torii, os alemães People Club, os dinamarqueses GENTS, as britânicas Los Bitchos e BABii, os noruegueses Deathcrush e Oilskin, a mexicana Camila Fuchs, a islandesa dj.flugvél og geimskip, a franco-venezuelada La Chica, o libanês Zeidan e o grupo de Taiwan Huan Huan.

O MIL apresenta também um programa dirigido a profissionais das indústrias da música e do sector cultural composto por masterclasses, keynotes, debates e workshops.