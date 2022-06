O Parque de Guadalupe vai transformar-se num local de convívio e de concertos, acolhendo duas bandas e um DJ todos os sábados do mês de junho.

O espaço bracarense vai voltar a ser palco das Lazy Sessions, por onde vão passar nomes como Manel Cruz, Vaiapraia, B Fachada, 10 000 Russos, DJ Serial (Mind Da Gap) ou DJ CelesteMariposa.

Os concertos estão marcados para as 16h00 e para as 18h30, "mas a música não pára, entre as 15h00 e as 21h00, pelas mãos de vários DJ convidados", assinala a organização em comunicado.

Inicialmente realizadas no Porto, em 2012, as Lazy Sessions rumaram a Braga, em 2018, tendo recebido o apelido Guadalupe por decorrerem no parque com o mesmo nome. Nesse ano, o evento acolheu mais de 3.000 pessoas, assinala a organização. Os curadores da primeira edição foram Adolfo Lúxuria Canibal, Branko e Manel Cruz.

Em 2019, as Lazy Sessions Guadalupe ganharam mais um dia e uma hora de duração, tendo contado com cerca de 5.000 pessoas, pode ler-se ainda no comunicado. Durante as tardes de sábado do mês de junho, passaram pelo palco do Parque de Guadalupe nomes como Ana Deus (Três Tristes Tigres), Surma, KESO, JP Simões, Memória de Peixe ou Grandfather's House, entre outros, lembra a organização.