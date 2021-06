Quase um mês depois da vitória no Festival Eurovisão da Canção, os Måneskin continuam a dar que falar, agora devido a uma nova polémica.

Em entrevista, Joris Lissens, da banda holandesa Vendettas, acusou o grupo italiano de plágio. Para o artista dos Países Baixos, o tema "Zitti e Buoni" é "exatamente igual" a "You Want It, You've Got It", canção editada pelo grupo em 1994.

"É igual. A questão agora é saber se é plágio", frisou Joris Lissens. "estes jovens ainda não eram nascidos na altura em que a nossa banda foi criada", acrescentou o artista em entrevista à RTL 4.

Ouça e compare as canções:

Måneskin - Zitti e Buoni

The Vendettas - You Want It, You've Got It