O "Manifestum arte de dizer" vai decorrer entre sexta-feira e domingo, em Valongo, reunindo a literatura à música e ao cinema de animação, anunciou hoje esta câmara do distrito do Porto.

Ao longo dos três dias, os diversos momentos da iniciativa decorrerão no Fórum Cultural Vallis Longus, na Oficina da Regueifa e do Biscoito, na Biblioteca Municipal e no Fórum Cultural de Ermesinde, acrescenta a organização.

A cantora Ana Deus, conhecida pela sua participação em projetos como os Ban, Três Tristes Tigres e Osso Vaidoso, António Manuel Ribeiro, músico e líder da banda UHF, Luca Argel, músico brasileiro, radicado no Porto, Miguel Ribeiro, pivô/jornalista da SIC e também músico da banda The Happy Mess, Nicolau Santos, jornalista e atual presidente da RTP, e Rui Reininho, vocalista dos GNR, são algumas das figuras que participam em diferentes momentos do programa do "Manifestum", elenca o comunicado.

Serão três os “espetáculos de cumplicidade entre a literatura e a música: Ruído Vário, que juntará Ana Deus e Luca Argel num duo norteado pela obra de Fernando Pessoa, ou como diria bem a preceito José Saramago: Fernando Pessoas. A aparição do dueto terá honras de abertura e decorrerá na sexta-feira, dia 8, às 21:45, no Fórum Cultural Vallis Longus”, acrescenta.

O segundo momento que junta o binómio poesia e música decorrerá no sábado, às 21:45, também no Fórum Vallis Longus, sob o signo da La Lys – War Song. O coletivo congrega os elementos Blandino Soares, Greta Vardega, Sara Santos e Rui Spranger.

Evocam-se os temas que marcaram uma das mais ferozes batalhas da I Guerra Mundial (em que muitos portugueses pereceram), entre outros conflitos do século XX na Europa. As abordagens das canções ecoam em registo de esperança, continua o documento.

O terceiro momento será protagonizado por “Nicolau Santos que, em registo ambivalente, despe o fato de gestor da televisão pública, e afina pela informalidade do diapasão jazzístico-poético, acompanhado dos músicos Manuel Lourenço, Cláudia Franco, António Palma e Pedro Felgar. É o momento de atuação d’Os Poetas e a sua Música, que decorrerá às 18:30 de domingo no Fórum Cultural de Ermesinde”, lê-se ainda.

"Há Palavras Que Nos Beijam nível II/Apresentação final" reunirá António Manuel Ribeiro, a cantora lírica e formadora Ana Celeste Ribeiro e o pianista Ricardo Caló, em palco, aos formandos do segundo nível do Laboratório de Leitura Poética, sábado pelas 18:30 no Fórum Cultural de Ermesinde, relata a autarquia.

Realça a organização que o "Manifestum arte de dizer" surge, também, com uma “duplicidade funcional e pedagógica para as escolas, congregando o cinema de animação e as palavras visíveis, expressas em duas curtas-metragens": "Água Mole", de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves e "ELO", de Alexandra Ramires.