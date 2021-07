A advogada e ex-comentadora televisiva Suzana Garcia encabeça a coligação Dar Voz à Amadora. A candidata convidou Manuel Luís Goucha para presidir à comissão de honra da candidatura.

Depois da polémica nas redes sociais, o apresentador da TVI comentou pela primeira vez o tema. "Só dou importância ao que tem importância", frisou Manuel Luís Goucha em declarações à TV Mais,

"Mas uma coisa é certa: sou livre e democrata", frisou o apresentador da estação de Queluz de Baixo à publicação.

Já em entrevista à SIC Notícias, Suzana Garcia explicou o motivo do convite ao apresentador da estação de Queluz de Baixo. A candidata começou por relembrar que Manuel Luís Goucha já apoiou outras candidaturas, nomeadamente de José Sócrates e de António Costa. "Isso demonstra o quão a pessoa que eu escolhi tinha o perfil exato para a minha candidatura", frisou.

"O Manuel Luís Goucha é um homem independente que apoiou a pessoa que está no partido que tem o perfil adequado para a sua missão. Naquele momento em nós ainda não conhecíamos o que viria a acorrer com o senhor engenheiro José Sócrates, o Manuel Luís Goucha apoiou-o como, aliás, apoiou o povo português. Apoiou no cavalo certo, o senhor engenheiro Sócrates ganhou", lembrou.

"A seguir apoiou o António Costa porque achou que o António Costa era o melhor autarca para Lisboa. E o António Costa ganhou. Agora apoia-me a mim, candidata à presidência da Câmara Municipal da Amadora. E, seguindo a mesma regra, não há duas sem três, também irei ganhar", rematou.