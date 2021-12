De acordo com a agência de música e comunicação Arruada, num comunicado hoje divulgado, a digressão arranca em 12 de fevereiro no Teatro Municipal de Vila Real, passando no mesmo mês (no dia 26) pelo Centro de Artes e Espetáculos (CAE) de Portalegre.

Em março, Márcia atua em Loulé (dia 8, no Cine Teatro Louletano), na Guarda (11, no Teatro Municipal), em Vila do Conde (19, no Teatro Municipal), em Leiria (24, no Teatro José Lúcio da Silva) e em Marco de Canaveses (26, no Emergente Centro Cultural).

A digressão inclui também datas em Viana do Castelo (14 de maio, no Teatro Municipal Sá de Miranda), Gafanha da Nazaré (28 de maio, na Fábrica das Ideias) e Guimarães (29 de outubro, no Centro Cultural Vila Flor).

No quinto álbum de originais, cujas gravações decorreram em novembro nos estúdios Namouche, em Lisboa, Márcia “assume pela primeira vez a produção na íntegra do seu registo discográfico, que contará com o selo Arraial”.

O álbum mais recente de Márcia, “Vai e Vem”, data de 2018 e foi distinguido com o Prémio José da Ponte, da Sociedade Portuguesa de Autores.