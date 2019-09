Atwood, que venceu em 2000 com “O assassino cego” (editado em 2009 pela Bertrand em Portugal), e Rushdie, recipiente do galardão em 1981 com “Os filhos da meia-noite” (editado pela Círculo de Leitores em 1989 e republicado pela Dom Quixote, com várias edições, desde então), lideram a lista, a que se juntam as britânicas Lucy Ellmann, Bernardine Evaristo e Elif Shafak, de ascendência turca, além do nigeriano Chigozie Obioma.

Margaret Atwood é finalista do Booker com a sequela de “A história de uma serva”, intitulada “The Testaments”, livro-sensação do outono, que a Bertrand disse à Lusa, há algumas semanas, não saber ainda se vai ou não editar.

A história de “The Testaments” é narrada por três personagens femininas e passa-se 15 anos após a cena final de Offred, a protagonista do primeiro livro, o momento em que a porta da 'van' preta bate e a personagem está prestes a ser levada para um futuro incerto ou de liberdade, ou de mais tortura e prisão, ou até mesmo de morte.

O seguimento de "A história de uma serva", um romance distópico no qual as mulheres eram obrigadas a obedecer a regras rígidas e de subjugação, tem publicação internacional prevista para 10 de setembro, ainda que sejam conhecidos escassos detalhes sobre a obra, mantida em segredo até ao lançamento.

"Há um prazer estranho em saber o segredo do colosso literário que é 'The Testaments', e uma agonia requintada em não o poder partilhar já", comenta o membro do júri Peter Florence, citado pela organização.