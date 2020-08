Jenna Ellis, conselheira de campanha de Trump e advogada, escreveu no Twitter na quarta-feira que a candidata a vice-presidente dos EUA escolhida por Joe Biden "soa como Marge Simpson".

“Normalmente não me envolvo em política, mas a conselheira do presidente, Jenna Ellis, acabou de dizer que Kamala Harris soa como eu”, comentou Marge num vídeo partilhado pela conta oficial de “Os Simpsons" no Twitter.

“[A minha filha] Lisa acha que isso não foi um elogio”, disse a personagem, na voz da atriz Julie Kavner. "Como uma dona de casa suburbana comum, começo a sentir-me um pouco desrespeitada", continuou. "Ensino meus filhos a não insultar... Jenna."

"Ia dizer que estou irritada, mas achei que me calariam com o apito da censura", comentou no final já em sua casa.

Harris, convidada na terça-feira para compor a disputa presidencial democrata, é duas décadas mais jovem do que Biden e Trump e pode atrair eleitores e mulheres mais jovens, especialmente dos subúrbios, que deixaram de apoiar o presidente republicano, de acordo com as sondagens.

Trump disse, no entanto, que "a 'dona de casa suburbana' vai votar" nele como em 2016, prometendo segurança e políticas que impeçam a construção de moradias populares nessas áreas.

"Os Simpsons", série já com 31 temporadas e 33 Emmys, parodiou Trump várias vezes e até previu num episódio em 2000 que o magnata se tornaria presidente.