Com dramaturgia e encenação de Maria do Céu Guerra, o espetáculo foi construído a partir do texto do dramaturgo russo há mais de 100 anos. “A mentira mata, é uma arma letal’, afirma Maria do Céu Guerra acerca do espetáculo, que espera que faça com que o público se questione sobre a verdade e a mentira.

A peça estava a ser preparada no início de 2020 e foi suspensa por causa das medidas de contenção da pandemia de COVID-19. “Afinal a pandemia só era tão assustadora porque o estado do mundo já era assustador: a pobreza, o abandono dos fracos, o aquecimento global, a saúde, o ensino, a cultura a esbracejarem de incompreensão, nos países ricos e pobres, e o mundo a calar-se ou a mentir. Milhões de pessoas a morrerem de fome e outros milhares de milhões a serem gastos por muito poucos a inventar uma rota de fuga para um novo planeta sem riscos... Mentiras. Factos alternativos. Mentiras”, escreve a atriz e encenadora no texto de apresentação da peça.

“O mundo tem de ser revisto pelos olhos agudos de Tchekhov. É preciso verdade, tolerância, generosidade e justiça”, defende.

A interpretar a peça estão Maria do Céu Guerra, Adérito Lopes, João Maria Pinto, João Teixeira, Rita Soares, Ruben Garcia, Samuel Moura, Sérgio Moras, Rita Lello e Teresa Mello Sampayo. As apresentações ocorrem sempre às 19h30. No dia 24 realizam-se no Auditório Municipal António Chainho (Santiago do Cacém), no dia 25, no Auditório da Escola Secundária Padre António Macedo (Vila Nova de Santo André), e no dia 26 no Centro de Artes de Sines.

A iniciativa Litoral em Cena é um projeto intermunicipal da AJAGATO em parceria com as Câmaras Municipais de Santiago do Cacém e de Sines com cofinanciamento do Alentejo 2020.